Синоптики рассказали, каким будет лето

Температура воздуха летом в России прогнозируется достаточно высокой. Будет жарче, чем в прошлом году, сообщил "Российской газете" директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Традиционно самый жаркий месяц в континентальных регионах страны — это июль. А на Черноморском побережье — август. Для приморских городов — это привычное явление, связанное с прогревом воды", — отмечает Роман Вильфанд.
По его словам, различие в температуре по сравнению с маем 2017 года достигает 8 градусов. По прогнозам в июне будет схожая ситуация. При этом отмечается, что погода прогнозируется неустойчивой, жара будет чередоваться с периодами похолодания.
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