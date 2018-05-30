Синоптики рассказали, каким будет лето

"Традиционно самый жаркий месяц в континентальных регионах страны — это июль. А на Черноморском побережье — август. Для приморских городов — это привычное явление, связанное с прогревом воды", — отмечает Роман Вильфанд.

По его словам, различие в температуре по сравнению с маем 2017 года достигает 8 градусов. По прогнозам в июне будет схожая ситуация. При этом отмечается, что погода прогнозируется неустойчивой, жара будет чередоваться с периодами похолодания.