Ребенок помешал петуху-оракулу предсказать сибирякам холодное лето

На "Сибирском подворье" 26 мая отмечали день рождения "Птичьего двора". Петух-оракул должен был предсказать погоду в Сибири, но ему помешал 2-летний зритель, сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха".
Птице нужно было выбрать между двумя чашками с зерном. Одна символизировала холод, другая — тепло. От решения петуха-оракула зависело, какой будет погода в ближайшие три месяца в Сибири.
Пернатый вышел на площадку и направился к миске, предсказывающей похолодание. Это увидел 2-летний зритель и помешал петуху.
Напомним, в Алтайском крае на неделе до 31 мая воздух прогреется до +29 градусов. В отдельных районах прогнозируют дожди и грозы.
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