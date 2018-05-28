Ребенок помешал петуху-оракулу предсказать сибирякам холодное лето

Птице нужно было выбрать между двумя чашками с зерном. Одна символизировала холод, другая — тепло. От решения петуха-оракула зависело, какой будет погода в ближайшие три месяца в Сибири.

Пернатый вышел на площадку и направился к миске, предсказывающей похолодание. Это увидел 2-летний зритель и помешал петуху.

Напомним, в Алтайском крае на неделе до 31 мая воздух прогреется до +29 градусов. В отдельных районах прогнозируют дожди и грозы.