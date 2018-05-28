Жара и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае до конца мая

Погода в Алтайском крае 29 мая:

днем +18...+23 градуса, в восточных районах местами +13...+18 градусов,

в отдельных районах дождь, гроза, утром местами туман,

ветер южный, 7-12 м/с местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Алтайском крае 30 мая:

днем +24...+29 градусов,

в отдельных районах дождь, гроза, утром местами туман,

ветер южный, 4-9 м/с местами порывы 14-19 м/с.

Погода в Алтайском крае 31 мая:

днем +14...+19 градусов,

на большей части территории дождь, местами грозы, при грозах сильный дождь, град,

ветер западный, 7-12 м/с местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, по данным МЧС, в Алтайском крае температура воздуха в первый месяц лета будет приближена к норме. Дожди и грозы прогнозируют в большинстве дней первой декады, отдельные дни второй и третьей декад.