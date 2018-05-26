В Барнауле нашествие дождевых червей. Объясняем, почему их так много

До недавних пор считалось, что дождевые черви выползают наружу после сильного дождя, чтобы не утонуть. В 2013 году появилось еще одно объяснение, о котором написала "Российская газета", ссылаясь на исследования британских и американских зоологов.

Ученые считают, что вода для червей не страшна. Даже наоборот, животные любят повышенную влажность, поскольку в этих условиях они лучше поглощают кислород через поверхность тела.

В дождливую погоду черви совершают далекие путешествия, потому что под землей или на сухой почве им это неудобно делать.

Британские ученые не объяснили, зачем червям путешествовать и почему они гибнут во время таких переходов.