Алтайский край снова накроют дожди, град и ветер

Днем 30 мая в Алтайском крае начнет портиться погода. Пройдут дожди, прогремят грозы, ожидаются порывы ветра. При этом сохранится достаточно жаркая погода, следует из прогноза Алтайского ЦГМС.
Днем 29 мая в крае сохранится тепло: +23...+28. Местами в западных и южных районах ожидаются дождь, гроза. Ветер южный, 8-13 м/с местами порывы 18-23 м/с.
К ночи непогодой накроет уже весь край: на большей части территории дождь, местами грозы, при грозах сильный дождь, град. Порывы ветра — до 24 м/с.
В Барнауле 30 мая днем будет +24...+26, без осадков. Однако к ночи ожидаются дождь и гроза. Ветер западный, 9-14 м/с порывы до 19 м/с.
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