Алтайский край снова накроют дожди, град и ветер

Днем 29 мая в крае сохранится тепло: +23...+28. Местами в западных и южных районах ожидаются дождь, гроза. Ветер южный, 8-13 м/с местами порывы 18-23 м/с.

К ночи непогодой накроет уже весь край: на большей части территории дождь, местами грозы, при грозах сильный дождь, град. Порывы ветра — до 24 м/с.

В Барнауле 30 мая днем будет +24...+26, без осадков. Однако к ночи ожидаются дождь и гроза. Ветер западный, 9-14 м/с порывы до 19 м/с.