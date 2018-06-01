Какой будет погода в Алтайском крае в первую неделю лета

Сегодня, 11:54.
Жизнь

В Алтайском крае с 1 по 6 июня воздух прогреется до +25 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, сообщает ГУ МЧС региона.

Солнце, лето, тепло.
Солнце, лето, тепло. Фото: altapress.ru.

В течение периода средняя температура воздуха составит +15…+20 градусов. Ночью будет +10…+15 градусов. Днем же столбик термометра покажет +20…+25 градусов.

Кроме того, в первые дни лета ожидают усиление ветра до 15-25 м/с. Небольшой дождь прогнозируют на протяжении всей недели.

Altapress.ru писал, что в Алтайском крае температура воздуха в первый месяц лета будет приближена к норме. Дожди и грозы прогнозируют в большинстве дней первой декады, в отдельные дни второй и третьей декад.

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