На Алтае произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 3.6. Их зафиксировали в 2:48. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 4.3 баллов.

Altapress.ru писал, что утром 15 мая недалеко от границы Республики Алтай, также произошло землетрясение.

Напомним, ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.