В горах Алтая произошло землетрясение

Очаг возмущения земной коры расположился в нескольких километров на юго-запад от Акташа.

Ранее специалист Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН рассказал altapress.ru, что в районах Алтайского края, граничащих с Республикой Алтай, возможны толчки до 9 баллов. Такая вероятность сохранится в течение ближайших 50 лет.