В горах Алтая произошло землетрясение

7 мая, около 18.40 по местному времени в Республике Алтай произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 4.0 баллов.
Очаг возмущения земной коры расположился в нескольких километров на юго-запад от Акташа.
Ранее специалист Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН рассказал altapress.ru, что в районах Алтайского края, граничащих с Республикой Алтай, возможны толчки до 9 баллов. Такая вероятность сохранится в течение ближайших 50 лет.
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