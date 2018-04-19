Американский разлом: ученые обнаружили тектоническую "бомбу замедленного действия"

Эпицентром мощнейшего землетрясения в ближайшие десятилетия на западном побережье США может стать тектонический разлом Хейворд, пишет Los Angeles Times.
Длина разлома составляет 83 километра, он проходит через густонаселенный район залива Сан-Франциско, где проживают более двух млн человек.
The HayWired earthquake scenario, led by the USGS, anticipates the impacts of a hypothetical magnitude-7.0 earthquake on the Hayward Fault.— USGS (@USGS) 18 апреля 2018 г.
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Ученые спрогнозировали — в итоге семибалльного землетрясения жертвами станут сотни человек, из-за подземных толчков возникнут пожары, так как будут повреждены газопроводы, пишут "Известия".
Специалисты предсказывают, что от техногенных последствий землетрясений в пожаре будут уничтожены более 150 тыс. домов, без жилья останутся около полумиллиона человек.
Последний раз землетрясение интенсивностью в шесть баллов произошло на разломе в 1868 году. В этом районе сейсмособытия происходят каждые 150 лет.
Ранее сообщалось, что если начнется извержение Йеллоустонского вулкана в США, то всё живое в радиусе 100 км будет уничтожено.
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