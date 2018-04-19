Американский разлом: ученые обнаружили тектоническую "бомбу замедленного действия"

Длина разлома составляет 83 километра, он проходит через густонаселенный район залива Сан-Франциско, где проживают более двух млн человек.

Ученые спрогнозировали — в итоге семибалльного землетрясения жертвами станут сотни человек, из-за подземных толчков возникнут пожары, так как будут повреждены газопроводы, пишут "Известия".

Специалисты предсказывают, что от техногенных последствий землетрясений в пожаре будут уничтожены более 150 тыс. домов, без жилья останутся около полумиллиона человек.

Последний раз землетрясение интенсивностью в шесть баллов произошло на разломе в 1868 году. В этом районе сейсмособытия происходят каждые 150 лет.

Ранее сообщалось, что если начнется извержение Йеллоустонского вулкана в США, то всё живое в радиусе 100 км будет уничтожено.