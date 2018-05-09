На границе с Алтаем произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 4.4. Их зафиксировали примерно в 3:40.

Altapress.ru писал, что 7 мая, около 18.40 по местному времени в Республике Алтай произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 4.0 баллов.