Семен Слепаков спел песню про ЧМ по футболу и Кадырова

Свое творение Слепаков опубликовал на странице в Facebook. Пользователи Сети предположили, что теперь Слепакову якобы придется извиняться перед Кадыровым. Однако части пользователей композиция понравилась, в результате чего они даже присвоили комику статус "Высоцкого нашего времени".

Тема Чемпионата мира по футболу вообще крайне популярна. Официальным гимном мундиаля стала песня Live it up, которую исполнили Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи.

Отличилась и уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. На днях она выпустила клип на песню United by Love, посвященную ЧМ-2018. Трек певица исполняет сразу на трех языках: русском, английском и испанском.

В новом видео Орейро танцует на улицах в кокошнике и призывает всех поднять руки вверх.