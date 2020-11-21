Госдума рассмотрит законопроект о «вынужденно безработных»

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предполагает появление новой категории граждан — «вынужденно безработные». Об этом сообщает «РБК».

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, вводящий категорию «вынужденно безработных». Под нее будут подпадать те, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета на деятельность в связи с режимом повышенной готовности или ЧС.

В такой ситуации «вынужденно безработные» должны получать пособие в размере не менее средней месячной заработной платы и не ниже минимального размера оплаты труда.

В этот период работодатель не должен платить зарплату, но обязан не расторгать по своей инициативе трудовой договор.

Подчеркивается, что эта инициатива поможет сохранить организации, попавшие в сложную финансовую ситуацию в связи с принятыми мерами, направленными на борьбу с коронавирусом.