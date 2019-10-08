Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума приняла в первом чтении поправки в законопроект о снижении возраста до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 для мужчин и до 60 лет для женщин. Однако такой поздний выход на негосударственную пенсию делает ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в НПФ сокращается, пишет РИА Новости со ссылкой на разработчиков проекта.

Как пояснили в пресс-службе, люди, которые заключат договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины с 55, мужчины — с 60 лет.

«Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее», — сказал Петр Толстой, соавтор законопроекта, заместитель председателя Госдумы.

Он отметил, что такое решение позволит улучшить финансовое положение людей предпенсионного возраста, а работодателям даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников.