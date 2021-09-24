Госдума закупила китайские смартфоны на 4,3 млн рублей

Госдума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Их количество совпадает с числом мандатов — предполагается, что аппаратами должны пользоваться депутаты восьмого созыва.

Стоимость контракта составляет 4,3 миллиона рублей, по 9,5 тысячи рублей за смартфон, сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Смартфоны должны были поддерживать две сим-карты, работать в системах сотовой связи 4G, диагональ экрана должна быть не менее шести дюймов, а объем встроенной памяти — не менее 64 гигабайт, следует из условий тендера.

Обязательно наличие восьмиядерного процессора, поддержка Wi-Fi, GPS и сканер отпечатка пальцев.

Исполнить контракт победитель тендера — ООО «Московский центр продаж» — должен к концу года.

Пять лет назад Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel за 2,6 млн рублей.

О производителе

Realme основана в 2018 году. Во втором квартале, по оценке IDC, на нее приходилось 4,8% от поставляемых в Россию смартфонов.

Производитель занимает четвертое место, уступая Xiaomi, Samsung и Apple.

Исследовательская компания Canalys утверждает, что бренд за последние семь кварталов показал рост на 5113% — максимальный на российском рынке.