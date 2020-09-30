Госкомпаниям приказали спасать рубль и отчитываться перед Центробанком

Российское правительство отправило госкомпаниям директиву по ограничению валютных резервов до уровня 1 октября 2018 года, о чем свидетельствуют данные, размещенные на интернет-ресурсе раскрытия информации, сообщает « Интерфакс ».

Фактически им приказали продавать накопившуюся валюту на бирже, что поддержит курс рубля и спасет его от дальнейшего падения.

Содержание и номер директивы подробно сообщала «Алроса», другие указали только ее номер <№ 8036п-П13> или суть.

Так, «Газпром» рассказал, что 12 октября рассмотрит вопрос «об уровне валютных активов».

Портал Росимущества дает указание на директиву № 8036п-П13, но не раскрывает ее смысла и списка адресатов.

Не исключено, что отсечение на уровне двухлетней давности касается только «Алросы», а для других установлена другая дата, пишет Lenta.ru.

О выполнении директивы компанией и ее «дочками» надо отчитываться перед Центробанком, отмечает «Алроса».

Дата директивы

В сообщении отмечается — директива датирована еще 1 сентября, до начала резкого падения национальной валюты, но уже на фоне появления геополитических рисков. Так, появилась информация о возможных санкциях из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и продолжались протесты в Белоруссии.

Деньги. Рубли. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Опыт-2014

Такой способ поддержания курса рубля правительство Дмитрия Медведева использовало в декабре 2014 года. Тогда власти посчитали, что именно нежелание госкомпаний расставаться с иностранной валютой стало одним из факторов девальвации рубля.

Им приказали довести уровень чистых валютных активов до состояния на 1 октября 2014 года.

Евро — 93

29 сентября, курсы доллара и евро побили многомесячный и многолетний максимумы. Доллар вплотную подобрался к 80 рублям, а евро шагнул за отметку 93 рубля.

В середине дня рубль начал укрепляться, доллар закончил сессию на уровне 79 рублей, а евро 92,85 рубля.

Комментарий Кремля

28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение национальной валюты волатильностью.

Он указал, что ослабление обязательно сменится укреплением, однако подчеркнул, что сроки, в которые это случится, предсказать невозможно.