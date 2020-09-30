Госкомпаниям приказали спасать рубль и отчитываться перед Центробанком

Фактически им приказали продавать накопившуюся валюту на бирже, что поддержит курс рубля и спасет его от дальнейшего падения.
Содержание и номер директивы подробно сообщала «Алроса», другие указали только ее номер <№ 8036п-П13> или суть.
Так, «Газпром» рассказал, что 12 октября рассмотрит вопрос «об уровне валютных активов».
Портал Росимущества дает указание на директиву № 8036п-П13, но не раскрывает ее смысла и списка адресатов.
Не исключено, что отсечение на уровне двухлетней давности касается только «Алросы», а для других установлена другая дата, пишет Lenta.ru.
О выполнении директивы компанией и ее «дочками» надо отчитываться перед Центробанком, отмечает «Алроса».
Дата директивы
В сообщении отмечается — директива датирована еще 1 сентября, до начала резкого падения национальной валюты, но уже на фоне появления геополитических рисков. Так, появилась информация о возможных санкциях из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и продолжались протесты в Белоруссии.
Опыт-2014
Такой способ поддержания курса рубля правительство Дмитрия Медведева использовало в декабре 2014 года. Тогда власти посчитали, что именно нежелание госкомпаний расставаться с иностранной валютой стало одним из факторов девальвации рубля.
Им приказали довести уровень чистых валютных активов до состояния на 1 октября 2014 года.
Евро — 93
29 сентября, курсы доллара и евро побили многомесячный и многолетний максимумы. Доллар вплотную подобрался к 80 рублям, а евро шагнул за отметку 93 рубля.
В середине дня рубль начал укрепляться, доллар закончил сессию на уровне 79 рублей, а евро 92,85 рубля.
Комментарий Кремля
28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение национальной валюты волатильностью.
Он указал, что ослабление обязательно сменится укреплением, однако подчеркнул, что сроки, в которые это случится, предсказать невозможно.