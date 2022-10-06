Госконтракты под угрозой. Заступничество главы алтайского минздрава не помогло снять арест счетов барнаульского подрядчика

Барнаульский подрядчик «Строитель», ведущий строительно-монтажные работы на двух медучреждениях Алтайского края, не смог отменить в суде арест счетов, предпринятый налоговой службой. Между тем, приостановка операций по счетам «Строителя» создает риск неисполнения обязательств по госконтрактам. Об этом сообщил министр здравоохранения края в письме на имя председателя краевого арбитража, в котором компания оспаривает привлечение ее к ответственности за налоговое правонарушение.

Крупные госконтракты

Компания «Строитель» получила у минздрава два солидных подряда по результатам электронных аукционов в июне-июле 2021 года.

Первый подряд — на реконструкцию поликлинического отделения барнаульской «Горбольницы № 3» (ул. Петра Сухова, 18): за эти работы бюджет обязался заплатить 170 млн рублей, следует из информации портала zakupki.gov.ru.

Второй — на капремонт противотуберкулезного диспансера в Бийске (цена контракта 167 млн, по данным zakupki.gov.ru). Договор с подрядчиком на оба объекта алтайский минздрав заключил в июле 2021-го.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

На первом объекте все работы планировали закончить в конце 2023 года, на втором — в конце 2022-го, сообщали в правительстве края.

И министр здравоохранения края Дмитрий Попов, направивший 31 августа письмо в арбитраж, проинформировал председателя суда Бориса Долгалева: подрядчик выполняет работы с надлежащим качеством и в установленные сроки. Однако есть риск, что работы по госконтракту не будут исполнены.

Как следует из материалов арбитража, претензии к «Строителю» имеет межрайонная инспекция ФНС № 14. В декабре прошлого года она вынесла решение о привлечении компании к ответственности за налоговое правонарушение. А нынешним летом приостановила операции по трем его счетам.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Лишен возможности работать

Из документов, опубликованных в картотеке суда, следует: налоговики доначислили «Строителю» более 128 млн рублей по НДС и налогу на прибыль плюс пени и штрафы. К маю 2022 года, долг «Строителя» превысил 165 млн рублей — эта сумма и была предъявлена ему к уплате.

В июне инспекция приняла решение взыскивать долг с денег на расчетных счетах компании. А в дальнейшем (10 августа) и вовсе приостановила операции по трем его счетам.

Подрядчик с претензиями не согласился: в августе 2022-го от него поступил иск в арбитраж с требованием признать недействительным декабрьское решение инспекции (о привлечении к ответственности).

Одновременно с подачей иска «Строитель» попытался приостановить действие решения до вступления в силу судебного акта. В противном случае, объяснял представитель компании суду, ее деятельность будет дестабилизирована или полностью заблокирована.

Ремонт противотуберкулезного диспансера в Бийске. Май , 2022. zdravalt.ru

Министр попросил обратить внимание

Уже после подачи иска Дмитрий Попов направил письмо Борису Долгалеву, в котором описал проблемы, возникшие из-за ареста счетов подрядчика — передадим его соображения в изложении.

«Строитель» не имеет возможности рассчитываться с поставщиками и субподрядчиками и проводить другие платежи. А выполнять обязательства по госконтрактам он может только через специальные счета (предусмотренные контрактами), которые как раз и арестованы.

Кроме того, оплата за выполненные работы из бюджета тоже поступает на эти же спецсчета.

В такой ситуации есть риск, что «Строитель» не выполнит работы в срок и не исполнит обязательства по госконтрактам. В этом случае бюджетные деньги, выделенные по программам развития и модернизации здравоохранения, не будут освоены, также указал министр.

Стройка поликлиники горбольницы№ 3. Минздрав АК.

Попов отметил, что не касается сути и обоснованности налоговых претензий к «Строителю» — решение вынесет суд. И все же попросил Долгалева обратить внимание на то, что снятие ареста позволит продолжить выполнять работу по госконтрактам на социально значимых объектах здравоохранения региона.

Подрядчика постигла неудача

Ходатайство «Строителя» о приостановлении действия решения ФНС суд рассмотрел в сентябре. Судья Денис Музюкин не вынес вердикт сразу — для начала он предложил компании внести на депозитный счет арбитража половину суммы иска или представить банковскую гарантию.

Это нужно, чтобы обеспечить возмещение возможных убытков для бюджетов. И это — основание, чтобы приостановить действие решения налоговиков.

Компания этого не сделала — в результате 29 сентября получила отказ — судья не стал приостанавливать действие документа ФНС. Письмо главы минздрава, судя по опубликованным материалам процесса, в ходе разбирательств не рассматривалось.