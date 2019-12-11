Гостиницы, склоны и туристические тропы: как бизнес и власть совместно будут развивать новый кластер «Белокуриха горная»

В ближайшие три года на территории нового курорта «Белокуриха горная», больше известного как «Белокуриха-2», продолжится создание инженерной инфраструктуры. Речь идет о новых дорогах и внутриплощадочных сетях, к которым будут подключены уже построенные объекты. Все это позволит сделать туристический кластер еще более привлекательным для инвесторов. 6−7 декабря на инвестиционном форуме в Белокурихе эксперты обсудили, какие перспективные направления здесь можно развивать.

Как появилась новая Белокуриха

«Белокуриха горная» — место поистине уникальное, и не только своей первозданной природой и чистотой. Это первый за постсоветское время курорт в России, созданный с нуля благодаря частно-государственному партнерству.

Необходимость в его появлении возникла давно: уже многие годы туристические и оздоровительные комплексы в Белокурихе работают на пределе своих возможностей. Девять месяцев в году здесь наблюдается дефицит мест размещения.

При этом желающих отдохнуть и полечиться становится все больше — еще 10 лет назад ежегодно сюда приезжали более 140 тыс. человек в год. При этом возможностей для расширения не было — курорт ограничен горным ущельем.

Олег Акимов,

заместитель директора компании «Курорт Белокуриха»:

Мы прорабатывали несколько вариантов и поняли, что новую Белокуриху нужно размещать в горах. Мы предложили место бывшей деревни Устаурихи, где насчитывалось порядка 60 га для застройки. Власти Алтайского края нас поддержали. В 2011 году этот проект включили в федеральную целевую программу.

Сейчас «Белокуриха горная» — полноценный туристический объект: сюда проложена живописная трасса, есть гостиницы, которые будут запущены следующим летом, современная лыжно-биатлонная трасса, горнолыжный спуск, комплексы питания и развлечения.

Горнолыжный комплекс «Мишина гора». Татьяна Катышева , пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

Что будет сделано в следующем году

С 2020 года в горной местности вновь стартует большая стройка. За три года здесь планируется построить две дороги, которые будут проложены из центральной части «Белокурихи-2» до гор Мишина и Глухариная.

Только из федерального бюджета на эти цели регион получит 880 млн рублей, плюс к этому предусмотрено софинансирование из краевой казны. В целом стоимость проекта может превысить 1 млрд рублей.

По словам Олега Акимова, это будут современные дороги с освещением, велосипедными и пешеходными зонами. «В городе не везде такие дороги есть», — добавил эксперт.

Также за счет средств краевого бюджета для снижения финансовой нагрузки на инвесторов принято решение о развитии внутриплощадочных сетей. В региональной адресной инвестиционной программе на эти цели предусмотрено 66 млн рублей. В 2020 году планируется сдать сети газоснабжения и начать работу над сетями водоснабжения.

Евгений Дешевых,

начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности:

Правительство края предлагает инвесторам финансовые формы поддержки, такие как субсидирование банковской процентной ставки и налога на имущество. В формате одного окна мы готовы создавать условия для привлечения инвестиций в регион, и в том числе на площадку «Белокурихи-2».

Евгений Дешевых. Пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

Какие спортивные объекты появятся в «Белокурихе-2»

В 2016 году в «Белокурихе-2» был запущен первый спортивный объект — лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы». Два года подряд здесь тренируются и готовятся к сезону биатлонисты российской сборной.

Алтайские горы подходят для этого идеально: трасса расположена на высоте 800 метров — примерно на этом же уровне проходят все ведущие мировые старты. Это значит, чем дольше наши спортсмены будут здесь находиться, тем легче им потом будет конкурировать с теми же французами и итальянцами, которые на равнине вообще не тренируются.

В 2019 году специально для биатлонистов был проложен еще один круг уже на высоте 1 тыс. метров.

В перспективе здесь хотят создать лыжероллерную трассу, современное стрельбище со всеми необходимыми подсобными помещениями. А в дальнейшем включить все это в федеральный центр подготовки российских спортсменов.

Владимир Драчев,

президент Союза биатлонистов России:

«Белокуриха-2» позиционируется как центр для зимних видов спорта. Место само по себе впечатляет. Здесь можно собрать лыжников, биатлонистов, сноубордистов. Представители практически всех зимних видов спорта способны базироваться, тренироваться и соревноваться в одном месте. Нам нужны хорошие региональные центры, чтобы проводить чемпионаты страны и готовиться к стартам. Сейчас идет работа по их созданию в Красноярске, Чите и в «Белокурихе-2».

В ближайшие годы серьезный рывок должен произойти по еще одному спортивному направлению. В январе 2019 года в «Белокурихе-2» был запущен первый горнолыжный комплекс «Мишина гора».

Перед новым сезоном здесь улучшили качество склона и дополнили инфраструктуру. Например, появился сервисный центр с пабом и пунктом проката, блинная, теплые туалеты и беседки.

Горнолыжный комплекс «Мишина гора». Татьяна Катышева , пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

К следующему зимнему сезону на Мишиной горе планируется установить систему искусственного оснежения. Поставками оборудования будет заниматься самарская компания «Скадо».

Она уже установила на склоне современный подъемник. Как сообщил на инвестиционном форуме представитель фирмы Андрей Баканов, это позволит расширить сроки зимнего сезона и привлечь сюда статусные соревнования.

Якорный инвестор «Белокурихи-2» планирует оставить «Мишину гору» за собой. А вот для другого комплекса, «Глухариная гора», уже найден новый управленец. На инвестиционном форуме было объявлено: он обустроит горнолыжный и рекреационный комплекс с подъемниками, четырьмя трассами, средствами размещения и релакса.

Чтобы у инвестора было больше возможностей, местные власти вывели часть земель из категории рослесфонда, увеличив тем самым площади комплексной застройки с запланированных 16 га более чем до 30 га.

По словам Константина Ежова, гендиректора компании «Курорт Белокуриха», инвестиционное соглашение между новым инвестором, правительством Алтайского края и мэрией города-курорта подпишут в ближайшие неделю-две. Срок сдачи первых объектов намечен на 2020−2021 годы.

Будет ли в «Белокурихе-2» лечение?

Новый горный кластер имеет источник целебной минеральной воды. Также здесь есть азотно-кремниевые воды с содержанием радона, причем гораздо более концентрированного, чем в самом городе-курорте.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха»:

Это очень большой ресурс, на котором можно создать не один курорт, а даже два. Запасы позволяют использовать более 1 тыс. кубометров воды в сутки.

По словам эксперта, имеющиеся в «Белокурихе-2» условия позволяют строить большие новые санатории 4−5-го класса «звездности» и акватермальные комплексы.

Инвестиционный форум в Белокурихе. Пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

Что сделают в горах для туристов?

Туризм — это самостоятельное направление развития нового горного кластера. В «Белокурихе-2» имеется земля под строительство небольших гостиниц и баз отдыха. Более 20 участков уже приобретено, ведется проектирование будущих объектов размещения.

Бийская компания «Сиблюкс» в районе Андреевской слободы уже возвела четыре полноценных дома на 100 мест. В начале следующего года сюда приедут первые посетители.

Надо сказать, что скучать им тут не придется. Для туристов в «Белокурихе-2» есть масса маршрутов различной сложности. Общая их протяженность, по словам Олега Акимова, составляет 240 км. В основном это пешеходные тропы по живописным местам. Плюс к этому есть возможность сплавов по реке Песчаной с высокой категорией сложности.

Как будут сохранять природу?

Надо сказать, что на карте местности кластер «Белокуриха-2» — это лишь маленькая песчинка по сравнению с остальной дикой природой. Ее первозданность и планируется сохранять.

Два года назад в районе Белокурихи появился природный парк «Предгорье Алтая», который разделен на несколько зон. Есть огромная территория особой охраны, где застройка в принципе не предусмотрена, а туристы здесь могут проходить только однодневным маршрутом.

Есть рекреационная зона, требующая внимания и обустройства, а также зоны традиционного природопользования.

По словам ученых, которые в последние годы плотно занялись изучением данной местности, флора и фауна здесь удивительные. Если описывать их несколькими словами, то это богатство и разнообразие.

Марина Силантьева,

декан биологического факультета АлтГУ:

Здесь есть реликты, оставшиеся от прошлых гор, их не менее 35. Возраст может составлять от 5 до 7 млн лет. Они когда-то росли здесь с широколистными лесами.

По словам ученого, территория «Предгорья Алтая» в последующем может войти в состав большого национального парка. Процесс включения уже запущен.