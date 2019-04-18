Государственные программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в действии

На начало апреля Банк Акцепт заключил кредитные договоры по Программе 8,5 Минэкономразвития РФ на сумму более 86 млн. рублей, и по Программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса Корпорации МСП на сумму более 196 млн. рублей.

Льготными программами кредитования пользуются, в основном, предприятия обрабатывающих производств, сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, предприятия, осуществляющие деятельность в области здравоохранения.

Кредитные программы предполагают возможность кредитования как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, в том числе и коммерческую ипотеку с предоставлением в залог приобретаемой недвижимости.

Так, например, в Банке Акцепт воспользовались Программой 8,5 для расширения бизнеса такие предприятия Новосибирска как ООО «Лессан» — производитель светодиодной продукции; ООО «Мобильные стенды «- компания по производству и продаже выставочного оборудования; ООО «Сибевровэн» — завод по производству автофургонов.

Напомним, что Программа 8,5 предполагает кредитование предприятий МСП в приоритетных отраслях экономики по ставке 8,5% годовых. По Программе стимулирования субъектов МСП, реализуемой АО «Корпорация МСП» совместно с ЦБ РФ кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей предоставляются так же по льготной ставке.

Полные условия кредитования: форма выдачи — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или с лимитом задолженности; цели — инвестиционные цели или пополнение оборотных средств; срок — инвестиционные цели до 7 лет, пополнение оборотных средств — до 3 лет; сумма — инвестиционные цели от 3 млн. рублей до 400 млн. рублей, пополнение оборотных средств от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей; залог в виде — транспорта, спец. техники, оборудования, недвижимости, ликвидных ценных бумаг, прав требования по депозитам; поручительство — собственников бизнеса, МАУ Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству». Процентная ставка по кредиту для заемщика — до 8,5% годовых. Размер субсидируемой процентной ставки для банков1,5% -2,5% - для уполномоченных банков, включенных в перечень СЗКО и 1,75% -2,75% - для уполномоченных банков, не включенных в перечень СЗКО. Требования к заемщикам: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ; осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях; налоговый резидент Российской Федерации; наличие положительной кредитной истории; отсутствует возбужденное производство по делу о несостоятельности (банкротстве), просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет, задолженность по заработной плате перед работниками.

Интересующую информацию уточняйте по телефону Контакт-центр Банка — 8−800−100−27−37.