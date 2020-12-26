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Экономика

Государство планирует неплохо заработать на буме ювелирных продаж

Ведомство готовится к запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая станет обязательной со следующего года. Благодаря этому в России ожидается взрывной рост легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, пишет lenta.ru.

Ювелирные изделия.
Ювелирные изделия.
unsplash.com

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что до пандемии коронавирусной инфекции ежегодно на клеймение в Пробирную палату сдавалось около 70 млн ювелирных изделий, а в федеральный бюджет поступало около 1,2 млрд рублей в год.

По данным министерства, от 30 до 50% ювелирного рынка в России носит «серый» характер. Моисеев подчеркнул, что «серый» рынок является проблемой не только для потребителей, которые не уверены в качестве товара, и не только для государства, которое не получает налогов.

Он уточнил, что это проблема также для легальных производителей, которым тяжело конкурировать с теми, кто не платит ни взносов, ни налогов, и производит товар из некачественных материалов.

В России к 2024 году собираются создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время обязательная маркировка установлена для меховых и табачных изделий, а также лекарств.

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