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Экономика

Государство выделило дополнительные миллиарды на очередные детские выплаты

Правительство России одобрило выделение из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Копилка. Деньги.
Копилка. Деньги.
СС0.

Средства будут направлены регионам России и городу Байконур. Пособие смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

В месяц возможно оформить 50% детского прожиточного минимума по региону. Как ранее уточнял премьер-министр Михаил Мишустин, на каждого ребенка выделят порядка 5 тыс. рублей.

Недавно Минфин сообщил, что в России увеличилось число заявлений на получение пособия. В августе количество получателей таких выплат превысило 3 млн человек, еще 800 тыс. заявлений находятся в процессе рассмотрения.

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