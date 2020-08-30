Государство выделило дополнительные миллиарды на очередные детские выплаты

Правительство России одобрило выделение из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства будут направлены регионам России и городу Байконур. Пособие смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

В месяц возможно оформить 50% детского прожиточного минимума по региону. Как ранее уточнял премьер-министр Михаил Мишустин, на каждого ребенка выделят порядка 5 тыс. рублей.

Недавно Минфин сообщил, что в России увеличилось число заявлений на получение пособия. В августе количество получателей таких выплат превысило 3 млн человек, еще 800 тыс. заявлений находятся в процессе рассмотрения.