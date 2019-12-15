Государство запретит гражданам получать замороженную часть пенсии наличкой

Возможность обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, будет устранена в новой редакции гарантированного пенсионного плана (ГПП).

В конце октября Минфин опубликовал проект ГПП, который призван мотивировать россиян самостоятельно копить на пенсию. В документе нашли лазейку для обналичивания пенсий, замороженных с 2014 года.

Имеющаяся версия законопроекта допускает перевод средств, накопленных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС), в ГПП в качестве первого взноса, сообщают «Известия».

При этом проект предусматривает шестимесячный период, в течение которого граждане могут отказаться от участия в ГПП и забрать уже перечисленные средства. Таким образом человек имеет возможность получить наличными замороженные ранее пенсионные накопления. Новая редакция проекта предполагает, что перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только через шесть месяцев.

Пенсионер. Анна Зайкова , altapress.ru

При этом законопроект сохранит возможность получения досрочных выплат из средств ГПП в случае сложных жизненных ситуаций, например заболевания, которое регламентируется как социально значимое.

Идея проекта ГПП заключается в том, чтобы дать россиянам возможность самостоятельно финансировать «вторую» — негосударственную — пенсию. При этом государство обещает поддержку различными льготами, в том числе налоговым вычетом с взносов, размер которых составит до 6% от зарплаты.