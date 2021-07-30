Готовность к переменам. «Витамин Продукт» прошел диагностику перед активной фазой нацпроекта «Производительность труда»

Сотрудники Регионального центра компетенций (РЦК) провели 26 июля установочную встречу и диагностику в целях определения степени готовности к изменениям на ООО «Витамин Продукт» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Мероприятие было организовано с участием руководства и рабочей группы компании совместно с руководителем проекта и экспертом по управлению изменениями РЦК.

Отметим, что компания ООО «Витамин Продукт» (ТМ AVEO) была основана 20 лет назад — в 2001 году. Это производственное предприятие, специализирующееся на разработке и выпуске пищевых продуктов и биологически активных добавок.

В ассортименте компании более 300 наименований пищевых продуктов и биологически активных добавок для здоровья человека. Участником нацпроекта ООО «Витамин Продукт» стало 4 декабря 2020 года.

В рамках диагностики руководители предприятия познакомились с экспертами РЦК, посетили производство и подтвердили выбор пилотного потока.

Также был определен порядок взаимодействия между предприятием и РЦК, обозначен состав рабочей группы, проведены интервью на предмет понимания целей проекта и роли компании в реализации мероприятий программы.

Важно подчеркнуть, что диагностика является одним из ключевых мероприятий этапа подготовки к активной фазе реализации нацпроекта.

В ходе диагностики запланированы следующие задачи: размещение информационных материалов о старте проекта на предприятии, согласование между руководителями высшего уровня периодичности и графика выходов на производство, разработка плана по коммуникации и мотивации, создание на предприятии базы «Было», подготовка стартового совещания, регистрация сотрудников на сайте производительность.рф для дистанционного обучения на курсах и использования деловой литературы онлайн библиотеки.

Результатом установочной встречи является подписание Протокола диагностики по основным мероприятиям, направленными на создание правильной информационной среды. Все это должно повысить интерес к переменам и снизить страх неопределенности от изменений.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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