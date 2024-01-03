Готовьте ваши денежки. Стало известно, сколько будут стоить иномарки в 2024 году

В нынешнем году новые иномарки могут еще сильнее подорожать. Об этом рассказывают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее высказывались мнения, что тренд может быть обратный, в случае если в стране начнут снижать ключевую ставку. Пока этого не происходит.

Стоимость новых иномарок в 2024 году может вырасти в среднем на 20–40%, приводит прогнозы издание.

В меньшей степени подорожают китайские бренды — за счет постепенного насыщения рынка и растущей конкуренции. Они удержат минимум половину рынка новых авто, полагают эксперты.

Основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль полагает, что максимальное подорожание ждет такие марки, как Hyundai и Kia — этому поспособствует дефицит предложения.

В «Открытие Авто» уточнили газете, что первое повышение в 2024 году случится уже в январе или феврале. Связано это будет с тем, что дилеры, которые держали ценник ради новогодних распродаж, начнут наверстывать упущенную выгоду.

«В дальнейшем, в течение года, цены на рынке будут расти параллельно инфляции, но снова могут сорваться в пике, если рубль подешевеет, как это было осенью», — полагают в компании.

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