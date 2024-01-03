3 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Экономика

Готовьте ваши денежки. Стало известно, сколько будут стоить иномарки в 2024 году

В нынешнем году новые иномарки могут еще сильнее подорожать. Об этом рассказывают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее высказывались мнения, что тренд может быть обратный, в случае если в стране начнут снижать ключевую ставку. Пока этого не происходит.

"Недели горячих распродаж" автомобилей Мitsubishi.
"Недели горячих распродаж" автомобилей Мitsubishi.
архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi

Стоимость новых иномарок в 2024 году может вырасти в среднем на 20–40%, приводит прогнозы издание.

В меньшей степени подорожают китайские бренды — за счет постепенного насыщения рынка и растущей конкуренции. Они удержат минимум половину рынка новых авто, полагают эксперты.

Основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль полагает, что максимальное подорожание ждет такие марки, как Hyundai и Kia — этому поспособствует дефицит предложения.

В «Открытие Авто» уточнили газете, что первое повышение в 2024 году случится уже в январе или феврале. Связано это будет с тем, что дилеры, которые держали ценник ради новогодних распродаж, начнут наверстывать упущенную выгоду.

«В дальнейшем, в течение года, цены на рынке будут расти параллельно инфляции, но снова могут сорваться в пике, если рубль подешевеет, как это было осенью», — полагают в компании.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость