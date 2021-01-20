Готовьтесь тщательнее. В минстрое объяснили, почему в новогодние каникулы замерзали жители алтайского города

В новогодние каникулы Змеиногорск был одним из городов Алтайского края, от жителей которого поступали жалобы на холод в квартирах. Хотя, казалось бы, ну никак не должно было такое случиться: в реконструкцию системы теплоснабжения власти вложили огромные деньги и сам подход называли примером для других муниципалитетов. С чем же все-таки связан холод в квартирах? В минстрое края объяснили, что произошло.

В реконструкцию вложили 172 млн

О том, что в морозные дни новогодних каникул жители Змеиногорска мерзнут дома, в квартирах температура 10−15 градусов и это не единичные случаи, сообщил «Змеиногорский вестник».

Между тем, на реконструкцию теплоснабжения Змеиногорска краевой бюджет выделил только в 2018 году — 170 млн рублей. В 2020-м — еще 2,6 млн.

В городе поставили новую автоматизированную котельную (№ 10), переключив на нее часть клиентов пяти старых и нерентабельных «кочегарок». Переложили тепловые сети.

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Инвестиции эти, по данным минстроя, уже дают эффект: затраты на производство и транспортировку тепловой энергии, на топливо и электричество снизились, сократились убытки.

«Во время зимней стужи в домах жителей Змеиногорска точно будет тепло», — заверил в начале 2019 года краевой телеканал «Катунь24» со ссылкой на городские власти.

«Опыт Змеиногорска — тот пример, к которому мы должны идти на всей территории края», — сказал в это же время спикер АКЗС Александр Романенко.

Что же пошло не так?

Строительство модульной котельной в Змеиногорске. zmnvest.ru

Факт По оперативным данным ведомственного мониторинга минстроя края, долги потребителей МУП «Змеиногорское ЖКХ» сократились на 3,8%, собраемость платежей возросла на 12%.

В чем же причина холода в квартирах?

Теплом жителей Змеиногорска обеспечивает муниципальное предприятие «Змеиногорское ЖКХ». К нему вопросов нет: как объяснили в минстрое края, теплоноситель из котельных подается в соответствии с тепловым графиком.

Причинами же холода, по данным специалистов ведомства, стала плохая подготовка домов к зиме и состояние внутридомовых отопительных систем.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

Отсутствие надлежащей подготовки к отопительному сезону управляющими компаниями и собственниками частных домовладений, а также неудовлетворительное состояние внутренних систем теплоснабжения в период аномально низких температур наружного воздуха (до — 45 градусов более недели) привело к снижению температурного режима у отдельных потребителей, — сказал Станислав Цыро, начальник отдела водоснабжения управления по ЖКХ минстроя края.

Отопление. unsplash.com

Работа над ошибками

Сейчас в квартирах Змеиногорска, по сведениям минстроя, уже тепло. Однако в будущем нужно тщательнее готовить дома к зиме, объяснили в ведомстве.

«Для этого органы местного самоуправления и теплоснабжающая организация должны плотно взаимодействовать с управляющей компанией. В случае необходимости в кратчайший срок проводить наладку и регулировку гидравлического режима», — сказал Станислав Цыро.

Специалист минстроя также объяснил, что на отдельных участках тепловых сетей, с которых поступали жалобы, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» в течение отопительного сезона 2020−2021 годов проводил регулировку.

Новая котельная № 10 в Змеиногорске. zmnvest.ru

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