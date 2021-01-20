Готовьтесь тщательнее. В минстрое объяснили, почему в новогодние каникулы замерзали жители алтайского города

В реконструкцию вложили 172 млн
О том, что в морозные дни новогодних каникул жители Змеиногорска мерзнут дома, в квартирах температура 10−15 градусов и это не единичные случаи, сообщил «Змеиногорский вестник».
Между тем, на реконструкцию теплоснабжения Змеиногорска краевой бюджет выделил только в 2018 году — 170 млн рублей. В 2020-м — еще 2,6 млн.
В городе поставили новую автоматизированную котельную (№ 10), переключив на нее часть клиентов пяти старых и нерентабельных «кочегарок». Переложили тепловые сети.
Инвестиции эти, по данным минстроя, уже дают эффект: затраты на производство и транспортировку тепловой энергии, на топливо и электричество снизились, сократились убытки.
«Во время зимней стужи в домах жителей Змеиногорска точно будет тепло», — заверил в начале 2019 года краевой телеканал «Катунь24» со ссылкой на городские власти.
«Опыт Змеиногорска — тот пример, к которому мы должны идти на всей территории края», — сказал в это же время спикер АКЗС Александр Романенко.
Что же пошло не так?
Факт
По оперативным данным ведомственного мониторинга минстроя края, долги потребителей МУП «Змеиногорское ЖКХ» сократились на 3,8%, собраемость платежей возросла на 12%.
В чем же причина холода в квартирах?
Теплом жителей Змеиногорска обеспечивает муниципальное предприятие «Змеиногорское ЖКХ». К нему вопросов нет: как объяснили в минстрое края, теплоноситель из котельных подается в соответствии с тепловым графиком.
Причинами же холода, по данным специалистов ведомства, стала плохая подготовка домов к зиме и состояние внутридомовых отопительных систем.
Отсутствие надлежащей подготовки к отопительному сезону управляющими компаниями и собственниками частных домовладений, а также неудовлетворительное состояние внутренних систем теплоснабжения в период аномально низких температур наружного воздуха (до — 45 градусов более недели) привело к снижению температурного режима у отдельных потребителей, — сказал Станислав Цыро, начальник отдела водоснабжения управления по ЖКХ минстроя края.
Работа над ошибками
Сейчас в квартирах Змеиногорска, по сведениям минстроя, уже тепло. Однако в будущем нужно тщательнее готовить дома к зиме, объяснили в ведомстве.
«Для этого органы местного самоуправления и теплоснабжающая организация должны плотно взаимодействовать с управляющей компанией. В случае необходимости в кратчайший срок проводить наладку и регулировку гидравлического режима», — сказал Станислав Цыро.
Специалист минстроя также объяснил, что на отдельных участках тепловых сетей, с которых поступали жалобы, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» в течение отопительного сезона 2020−2021 годов проводил регулировку.
Как модернизируют теплоснабжение в Змеиногорске
Инвестиции в 2018 году: 170 млн рублей.
- Сделан капремонт котельной № 17 и тепловых сетей с присоединением нагрузок котельной № 16;
- капремонт котельной № 10 и тепловых сетей с присоединением нагрузок котельных № 1, 2, 4, 9, 11;
- капремонт 10 километров теплосетей.
Инвестиции в 2020 году: 2,6 млн. Заменено вспомогательное оборудование для котельных.
Перспектива: установка еще двух новых модульных котельных.
Источник: Минстрой Алтайского края