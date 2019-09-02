Грамота и Робби Уильямс с Брежневой: как прошел корпоратив российского миллиардера

Компания «НОВАТЭК» провела в столице корпоративный вечер в честь юбилея компании. На «вечеринку» в честь 25-й годовщины со дня основания приехали не только знаменитости отечественной эстрады, но и звезды мирового масштаба.

По информации интернет-ресурса Super, перед сотрудниками НОВАТЭКа выступали Дима Билан и Вера Брежнева, а затем их сменили британский певец Робби Уильямс и поп-исполнительница Кристина Агилера.

При этом в звездных instagram-аккаунтах нет упоминаний об участии в корпоративе.

Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (№ 1 в списке Forbes богатейших бизнесменов России в 2019 году — 20,1 млрд долларов) прилетал на Ямал, чтобы отпраздновать 25-летие со дня основания компании, пишет ura.ru.

А премьер министр России Дмитрий Медведев наградил компанию почетной грамотой правительства страны за вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших производителей природного газа в России. Созданная в 1994 году компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены на Ямале.