Чиновники рассказали, кто испортил статистику по доходам населения

Продолжающееся снижение реальных доходов россиян вызвано падением доходов у более обеспеченных групп граждан. У менее обеспеченных доходы в реальном выражении выросли. Об этом рассказывает доклад «Картина экономики», опубликованный Минэкономразвития 12 февраля, сообщает «Интерфакс».

Реальные доходы населения падают пятый год, в 2018 году они сократились на 0,2%. В минэкономразвития пояснили: на доходы повлияли такие негативные факторы как падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость и рост платежей по ипотечным кредитам. Но сказались они, в первую очередь, на доходах более обеспеченных групп населения.

А вот повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения, оптимистично полагают в министерстве.

Министерство ссылается на данные Росстата за январь-сентябрь 2018 года. Они показывают: наименьший рост доходов пришелся на последние 4 децильные группы населения. То есть на группы населения с наибольшим среднедушевым доходом.

В то время как увеличение доходов у первых двух, наименее обеспеченных, групп составило 7,0% и 5,2% (к аналогичному периоду предыдущего года). В реальном выражении их доходы увеличились на 3,9% и 2,2%.

Как объясняют чиновники, на то, что общая динамика доходов населения оказалась негативной по итогам 2018 года, повлияло как раз снижение у населения с доходами выше среднего уровня. Иначе говоря, средний класс за прошедшее время обеднел, а жизнь бедных людей улучшается.