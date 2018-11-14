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Экономика
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Греф прокомментировал сообщения о налогах за переводы денег с карты на карту

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что денежные переводы россиян с карты на карту никогда не будут облагаться налогом. И заверил, что финансовые организации специально не отслеживают все транзакции клиентов.

Герман Греф.
Герман Греф.
commons.wikimedia.org

Государство и банки стремятся стимулировать подобного рода транзакции, а потому «совершенно глупо» вводить на эти операции налогообложение, подчеркнул глава Сбербанка, пишет РИА Новости. Он также рассказал, что государство никогда не будет заниматься расследованием того, «чего вы, кому и зачем платили».

Банк может лишь на время приостановить транзакцию, если она покажется специалистам подозрительной, пишет ura.ru.

Денежные переводы и покупки (свыше 50 тысяч рублей), совершаемые с помощью мобильных устройств, могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. При этом предоставлять данные о платежах клиентов придется сотовым операторам.

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