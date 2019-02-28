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Экономика

Греф уверен, что ставки по ипотеке упадут ниже 8% к 2020 году

Ставки по ипотеке в РФ вряд ли снизятся до 8% в этом году, но в 2020-м его можно ожидать, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом со ссылкой на телефонную конференцию пишет РИА Новости.

Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф.
Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф.
kremlin.ru

Владимир Путин ранее поручил правительству до решения ЦБ РФ принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотеке до 8% и менее. «Наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%", — сказал Греф.

Он отметил, что работа Сбербанка строится в соответствии с рыночным трендом, но в следующей половине 2019 года, по его мнению, тренд сменится, и ставки по ипотеке пойдут вниз.

Согласно данным ЦБ, на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ составляла 9,56% годовых. Исторического минимума в 9,41% она достигла в сентябре 2018 года, а впервые ниже 10% опустилась в октябре 2017 года.

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