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Экономика

Группа «Черкизово» хочет реализовать в Алтайском крае крупные инвестпроекты

Группа «Черкизово», которая полгода назад выкупила предприятие «Алтайский бройлер», намерена реализовать на нем крупный инвестпроект по расширению производства. Кроме этого инвестор рассматривает возможность строительства новых предприятий на территории опережающего развития в Новоалтайске. Об этом сообщил сайт правительства Алтайского края.

Работники "Алтайского бройлера" заболели, поев продукцию "Рябушки".
Работники "Алтайского бройлера" заболели, поев продукцию "Рябушки".
Олег Богданов

Речь об этом шла на Петербургском международном экономическом форуме во время подписания соглашения между губернатором Виктором Томенко и гендиректором «Черкизово» Сергеем Михайловым.

Сергей Михайлов,
гендиректор группы Черкизово:

— За первые полгода мы провели небольшую модернизацию на 250 миллионов рублей для того, чтобы довести стандарты качества выпускаемой продукции до стандартов группы. Мы получили возможность запуска на рынок Сибири популярных в Москве и Санкт-Петербурге брендов.

Производство планируют расширить до 100 тыс. тонн. Для этого нужна существенная модернизация.

Томенко и Михайлов обсудили возможное строительство элеватора, комбикормового завода и птицеперерабатывающего комплекса на территории опережающего развития в Новоалтайске. Также в регионе может появиться предприятие по производству свинины.

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