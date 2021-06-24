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Группа компаний «Благо» и «Росагролизинг» подписали стратегический документ о сотрудничестве

23 июня в рамках агрофорума «День сибирского поля-2021» первый заместитель генерального директора ГК «Благо» Дмитрий Фосман и генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов подписали Меморандум о сотрудничестве.

АО «Росагролизинг» и ГК «Благо» подписали Меморандум о сотрудничестве
АО «Росагролизинг» и ГК «Благо» подписали Меморандум о сотрудничестве
Фото: Анна Зайкова

Взаимодействие компаний длится уже более шести лет. Однако заключение меморандума открывает новые перспективы для развития партнерских отношений между компаниями. Документ направлен на развитие системной работы по развитию масложировой отрасли и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также реализацию инвестиционных проектов по созданию и модернизации производственной инфраструктуры в регионах России.

Дмитрий Фосман,
заместитель генерального директора ГК «Благо»:

— «Росагролизинг» — признанный лидер среди российских лизинговых компаний, в сфере сельского хозяйства, важнейший финансовый партнер для аграриев и переработчиков. Заключенное сегодня соглашение — логичный шаг в развитии наших партнерских отношений для начала новых совместных проектов. Считаю, особенно символичным, что подписание Меморандума происходит на гостеприимной сибирской земле. Для нас Сибирь и особенно Алтайский край — направление стратегического развития. Уверен, что впереди нас ждет много амбициозных проектов.

Павел Косов,
генеральный директор АО «Росагролизинг»:

— В рамках подписанного соглашения планируется реализация имущественных комплексов маслоэкстракционным заводам в Бийске и Барнауле. Сумма инвестзатрат «Росагролизинга» составит около 4 млрд рублей. Совместное сотрудничество поможет группе компаний «Благо» существенно улучшить объемы производимой продукции, что положительно отразится на экономике Алтайского края".

Справка

Группа компаний «Благо» − вертикально интегрированная организация, основанная в 1993 году. ГК «Благо» занимается производством растительных масел на шести заводах: Армавирском маслопрессовом заводе и на маслоэкстракционных заводах в Эртиле, Верхней Хаве, Барнауле, Бийске и Омске. На промышленных площадках компании могут производиться подсолнечное, рапсовое и соевое масло и шроты.

Компания выпускает продукцию как под собственными брендами, которые насчитывают более десяти наименований (в том числе «Благо», Almador, Freya, «Благо PRO», «Дары Кубани», «Каролина»), так и продукцию под торговыми марками крупнейших торговых сетей.

На сегодняшний день коллектив компании насчитывает около 2 500 человек.

Кроме того, ГК «Благо:

  • экспортирует продукцию в 27 стран мира;
  • продукция представлена во всех федеральных и 90 крупнейших локальных розничных сетях;
  • готовая продукция поставляется по всей России — от Калининграда до Владивостока;
  • годовой оборот компании в 2020 году составил более 30 млрд рублей.
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