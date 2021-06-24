Группа компаний «Благо» и «Росагролизинг» подписали стратегический документ о сотрудничестве

23 июня в рамках агрофорума «День сибирского поля-2021» первый заместитель генерального директора ГК «Благо» Дмитрий Фосман и генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов подписали Меморандум о сотрудничестве.

Взаимодействие компаний длится уже более шести лет. Однако заключение меморандума открывает новые перспективы для развития партнерских отношений между компаниями. Документ направлен на развитие системной работы по развитию масложировой отрасли и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также реализацию инвестиционных проектов по созданию и модернизации производственной инфраструктуры в регионах России.

Дмитрий Фосман,

заместитель генерального директора ГК «Благо»:

— «Росагролизинг» — признанный лидер среди российских лизинговых компаний, в сфере сельского хозяйства, важнейший финансовый партнер для аграриев и переработчиков. Заключенное сегодня соглашение — логичный шаг в развитии наших партнерских отношений для начала новых совместных проектов. Считаю, особенно символичным, что подписание Меморандума происходит на гостеприимной сибирской земле. Для нас Сибирь и особенно Алтайский край — направление стратегического развития. Уверен, что впереди нас ждет много амбициозных проектов.

Павел Косов,

генеральный директор АО «Росагролизинг»:

— В рамках подписанного соглашения планируется реализация имущественных комплексов маслоэкстракционным заводам в Бийске и Барнауле. Сумма инвестзатрат «Росагролизинга» составит около 4 млрд рублей. Совместное сотрудничество поможет группе компаний «Благо» существенно улучшить объемы производимой продукции, что положительно отразится на экономике Алтайского края".

Справка

Группа компаний «Благо» − вертикально интегрированная организация, основанная в 1993 году. ГК «Благо» занимается производством растительных масел на шести заводах: Армавирском маслопрессовом заводе и на маслоэкстракционных заводах в Эртиле, Верхней Хаве, Барнауле, Бийске и Омске. На промышленных площадках компании могут производиться подсолнечное, рапсовое и соевое масло и шроты.

Компания выпускает продукцию как под собственными брендами, которые насчитывают более десяти наименований (в том числе «Благо», Almador, Freya, «Благо PRO», «Дары Кубани», «Каролина»), так и продукцию под торговыми марками крупнейших торговых сетей.

На сегодняшний день коллектив компании насчитывает около 2 500 человек.

Кроме того, ГК «Благо: