Группа «Открытие» обеспечила клиентам в 2019 году доходность инвестпродуктов в 2−3 раза выше ставок по вкладам

Доходность клиентов группы «Открытие» по инвестиционным продуктам в 2019 году в среднем в 2−3 раза превысила среднюю ставку топ-10 банков по вкладам.

Инвестиционный бизнес остается одним из ключевых направлений банка и группы «Открытие». Благодаря синергии инвестиционного бизнеса банка «Открытие», УК «Открытие» и «Открытие брокер» в 2019 году была запущена фабрика инвестиций, работающая под единым брендом «Открытие инвестиции».

Одной из стратегических задач инвестиционного бизнеса банка и группы в 2020 году станет развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов. Делать это мы будем на базе мобильного приложения «Открытие брокер». В результате в конце 2020 года мы получим новое мобильное приложение «Открытие Инвестиции», которое позволит клиентам не только торговать ценными бумагами, но и приобретать продукты УК. Кроме того, мобильное приложение будет давать клиентам полноценные отчеты об их портфелях и рекомендации по управлению этими портфелями. Это позволит клиентам эффективно распоряжаться своими средствами и приумножать их.

Виктор Николаев,

член правления , руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»:

Профессионализм команды банка «Открытие», «Открытие брокер» и УК «Открытие» обеспечил нам в 2019 году высокие результаты во всех сегментах инвестиционного бизнеса. Банк «Открытие» вышел на лидирующие позиции в России как в продаже широко спектра инвестиционных продуктов, так и в организации сделок размещения корпоративных и региональных облигаций. У нас есть все необходимые профессиональные, технологические и финансовые ресурсы, чтобы в 2020 году закрепить этот успех.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.