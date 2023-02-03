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Экономика

Грузоперевозки из Барнаула в Москву и другие города России и не только

Объем грузоперевозок по направлению «Барнаул-Москва» растет ежегодно. Это касается и небольших по объему грузов, и многотонных и габаритных доставок. Если вас интересуют грузоперевозки из Барнаула в Москву, вы можете воспользоваться услугами компании «АнтТранс». Как правильно организовать доставку, расскажем ниже.

Грузоперевозки в Москву: что доставляем?

Расстояние от столицы Алтайского края до Москвы составляет более 3560 км. Какие типы грузоперевозок можно заказать в компании «АнтТранс» по указанному направлению:

  • перевозка ценностей;
  • доставка продукции/товаров;
  • транспортировка грузов, относящихся к скоропортящимся;
  • квартирные переезды (+ офисные);
  • перевозка грузов с нестандартными габаритами;
  • транспортировка «живых» грузов;
  • прочие виды.

Транспортировка может осуществляться как выделенным транспортом, так и с дозагрузкой по пути. Также клиенты могут заказать доставку в обратном направлении (из Москвы в Барнаул).

Как оформить доставку?

Неважно, интересуют ли вас грузовые перевозки из Барнаула в Москву, Новосибирск или по любому другому направлению, при обращении в компанию «АнтТранс» вы получаете:

  • персонального помощника, который подскажет, какой тип транспорта и вид доставки будет наиболее выгодным/актуальным в вашем случае;
  • прозрачные условия (на сайте можно воспользоваться удобным калькулятором, который поможет произвести предварительный расчет стоимости);
  • возможность заказать обычную или экспресс доставку, если нужна срочная перевозка.

Компания осуществляет транспортные услуги более 10 лет. Заявку можно оставить по телефону или на сайте, воспользовавшись опцией «Быстрая заявка».

О преимуществах компании «АнтТранс»

Когда вы заказываете доставку, например, грузоперевозки из Барнаула в Бийск, вы хотите, чтобы услуга была оказана быстро, качественно и надежно. Чем привлекательны услуги компании «АнтТранс»:

  • собственная система логистики, продуманная до мелочей;
  • большой выбор автотранспортных средств (фуры, манипуляторы, фургоны, тралы), позволяющий подобрать вариант, соответствующий целям заказчика;
  • надежность и доступные цены;
  • сотрудничество с любыми заказчиками, от мелких производителей до крупных ритейлеров;
  • возможность долгосрочного сотрудничества на максимально выгодных условиях;
  • перевозка грузов не только по РФ, но и в Казахстан и Беларусь.

Получить консультацию специалистов компании «АнтТранс» по интересующим вас вопросам вы можете по телефону: +7 (495) 979-70-78.

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