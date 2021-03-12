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Грузовики УРАЛ и автомобили Haval в лизинг в Европлане УРАЛЫ со скидками до 8% в лизинг в «Европлане»

Автолизинговая компания «Европлан» продлевает специальную акцию на покупку грузовой техники УРАЛ. Машины доступны в лизинг со скидкой 8% от рыночной стоимости. Скидка действует на полноприводные и дорожные автомобили УРАЛ и технику на шасси УРАЛ (за исключением газомоторной техники).

Грузовая техника УРАЛ.
Грузовая техника УРАЛ.
АО «ЛК «Европлан».

Например, седельный тягач УРАЛ 44202−3511−85E5, с рекомендованной розничной ценой от 4 168 000 рублей, в «Европлане» можно приобрести со скидкой — 333 440 рублей.

А оформляя в «Европлане» самосвал УРАЛ 55571−5121−72Е5Ф21, с рекомендованной розничной ценой от 4 240 000 рублей, можно сэкономить 339 200 рублей.

Минимальный аванс на грузовую технику в лизинг в «Европлане» составляет 10%.

Выгода до 160 тыс. при оформлении Haval в лизинг в «Европлане»

Автомобиль Haval F 7x.
Автомобиль Haval F 7x.
АО «ЛК «Европлан».

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает специальные условия приобретения в лизинг автомобилей Haval.

Оформляя автомобили Haval F7 и F7x в «Европане» в лизинг, клиенты получат скидку с рекомендованной розничной цены в размере 120 000 рублей. А если клиент, оформляя покупку, также сдает собственный автомобиль любой марки в трейд-ин дилерского центра, то его скидка составит 160 000 рублей.

Например, за счет скидки по лизингу и трейд ин, автомобиль Haval F 7x можно приобрести по специальной цене 1 389 000 рублей, при этом платеж по лизингу составит всего 16 932 рублей на срок 60 мес.* Кроме этого, клиент получит бесплатный сертификат на прохождение до трех бесплатных ТО от компании Европлан.

* Ежемесячный платеж 16 932 рубля: аванс 43% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев, удорожание —4,2%. Аванс по лизингу —43% от цены техники. Расчеты приведены в рублях для техники Haval F 7x с рекомендованной ценой от 1 549 000 рублей и выкупным платежом 3% от цены техники.

Условия действительны на 09.03.2021 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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