Губернатор Алтайского края поддержал инициативу «Единой России» об увеличении финансирования Проекта поддержки местных инициатив

Максимальный размер субсидии на реализацию одного инициативного проекта увеличен с 1 до 1,3 млн рублей. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания об увеличении максимального размера субсидии. С таким предложением на консультациях по проекту краевого бюджета на 2022 год выступила фракция «Единая Россия».

В связи с изменением размера субсидии срок подачи заявок на конкурсный отбор 2022 года продлен до 17 декабря 2021 года. Напомним, заявки принимаются на официальном портале проекта поддержки местных инициатив — алтайпредлагай.рф.

Параметры софинансирования, предусмотренные условиями участия в конкурсном отборе, остаются без изменений: долевое участие муниципального образования — не менее 10% от общей стоимости проекта, жителей — не менее 5% от общей стоимости проекта.

Добавим, что с 2022 года к участию в проекте допущены малые города с численностью населения до 50 тысяч человек: Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород и Яровое. Кроме того, муниципальные районы могут представить на конкурс проекты общерайонного (общеокружного) значения, которыми будут пользоваться жители двух и более населенных пунктов. Также типология ППМИ расширена направлением «Объекты по охране окружающей среды».

В 2021 году в Алтайском крае по проекту поддержки местных инициатив планируется реализовать 400 проектов в 57 муниципальных районах и двух городских округах общей стоимостью 412 миллионов рублей, из них средства краевого бюджета — 299,2 миллиона рублей.

Справка

Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае успешно реализуется с 2017 года. Особенность проекта заключается в активном участии населения в выборе приоритетной проблемы, софинансировании, контроле за реализацией, обеспечении сохранности и эффективной эксплуатации объектов.