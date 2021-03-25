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Экономика

Губернатор Алтайского края на комиссии Госсовета рассказал о достижениях и проблемах экспорта АПК

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство», где обсудили экспорт продукции АПК.

Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

В работе комиссии участвовало 64 человека — члены комиссии и приглашенные. Минсельхоз России представлял замминистра Сергей Левин и директор департамента развития экспорта продукции АПК Роман Чекушов.

Томенко рассказал участникам заседания, что с 2018 года объем российского экспорта агропродукции стал рекордным в современной истории — в 2020 году он превысил отметку 30 млрд долларов (рост объемов +20% к уровню 2019 года, +42% - к базовому 2017 году).

На это повлияло много факторов. Например, благоприятная конъюнктура мирового рынка и хорошие темпы развития отечественного агропромышленного комплекса.

«Есть обратная сторона этого процесса: высокие мировые цены стимулировали рост цен на внутреннем рынке. Это уже стало предметом особого внимания властей всех уровней, начиная с верховной власти. Сегодня принят ряд решений по регулированию экспорта зерновых и масличных культур. В какой-то степени эти решения будут сдерживать экспортную активность наших предприятий. А значит, для достижения целевых показателей нам придётся искать баланс между этими обстоятельствами», — заявил Виктор Томенко.

К 2030 году в России необходимо обеспечить реальный рост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом, напомнил он.

Для этого нужно сначала решить ряд проблем, таких как недостаток мер господдержки, наличие торговых барьеров, несовершенство системы ветеринарной и фитосанитарной сертификации.

Эксперты рассмотрели некоторые предложения, которые позволят оптимизировать существующие механизмы стимулирования развития экспорта. Среди них, например, снижения ставок железнодорожных тарифов при транзитных перевозках российских грузов на территории Казахстана.

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