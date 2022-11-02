2 ноября
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Экономика

Губернатор Кузбасса известил премьера, что в регионе застряли 12 тыс. вагонов с углем

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором обозначил проблемы с вывозом угля.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0

Речь идет о «твердом топливе» на экспорт. На середину октября в Кузбассе простаивало 12 тыс. вагонов, в которых находится более 800 тыс. тонн угля, пишет РБК.

Весь этот объем грузов уже принят к перевозке в восточном направлении РЖД, но «физически не отправлен со станций погрузки Кузбасса».

Доставка вагонов с углем осложняется наступлением зимы — длительный простой повлечет смерзание грузов.

Почти 80% простаивающих поездов находятся на подъездных путях угледобывающих компаний, указывает bfm.ru.

Между тем Кузбасс является транзитным регионом, сложившаяся ситуация блокирует движение всех видов грузов других отраслей российской экономики.

Ранее сообщалось, что поставки угля из России в Китай оказались рекордными в августе. Порядка 7,8 млн тонн пришлось на брикеты и каменный уголь, а 0,7 млн — на бурый уголь.

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