8 апреля
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Экономика

Губернатор лично убедился в наличии сахара, гречки, молока и подсолнечного масла для жителей Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с замгенерального прокурора России Дмитрием Демешиным и прокурором Алтайского края Антоном Германом проверили ситуацию в торговой сети «Аникс», где ранее выявили рост цен (до 13%) без объективных причин.

Виктор Томенко, Дмитрий Демешин и Антон Герман в магазине.
Виктор Томенко, Дмитрий Демешин и Антон Герман в магазине.
Антон Федотов

После предостережения от прокуратуры надбавку, например, на сахар опустили до 4%, также снизили цены на другие социально значимые товары.

Виктор Томенко и Дмитрий Демешин на примере «Аникса» в Бийске убедились в том, что в настоящее время рост цен на продукты питания стабилизировался, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На полках магазинов присутствуют линейки товаров в полном объеме, дефицита на территории региона нет, заключили власти. В частности, было проверено наличие сахара, гречки, молока, подсолнечного масла и цены на данные товары.

«Алтайский край стабильно входит в число регионов с минимальной стоимостью на товары первой необходимости по Сибирскому федеральному округу. В настоящее время и представители сети „Аникс“, и покупатели утверждают, что ажиотажного спроса на жизненно важные товары нет», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что снижение цен в России ожидают через два-три месяца.

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