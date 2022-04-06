6 апреля
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Экономика

Снижение цен в России ожидают через два-три месяца

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал радио Sputnik, что через 2−3 месяца можно будет заметить снижение цен на российском потребительском рынке.

Цена на сахар и подсолнечное масло в Барнауле в конце июня 2021 года.
Цена на сахар и подсолнечное масло в Барнауле в конце июня 2021 года.
Анна Молчанова.

Зубец отметил, что через 2−3 месяца укрепление рубля к доллару и евро отразится на ценах в магазинах.

По его словам, продавцы будут вынуждены скорректировать цены для привлечения покупателей. Однако вначале они должны убедиться в устойчивой стабилизации рубля.

«Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут только падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца», — спрогнозировал экономист.

Он также напомнил, что цены на некоторые товары выросли из-за действий самих покупателей, а не из-за колебаний курсов валют. Потому что «любой нормальный продавец поднимает цены», когда видит очередь за конкретными товарами.

«Сейчас ажиотажный спрос практически на все товары, в том числе продовольственные, резко пошел вниз», — подчеркнул Зубец.

Ранее Минсельхоз РФ поручил сформировать неснижаемый запас сахара.

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