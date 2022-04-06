Минсельхоз поручил сформировать неснижаемый запас сахара

Минсельхоз РФ поручил АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, государственный зерновой оператор) создать неснижаемый запас сахара и зерна в интервенционном фонде до 2024 года, пишет « Коммерсант ».

Целью создания запаса сахара и зерна в министерстве назвали поддержание внутреннего баланса на рынке.

«По поручению Минсельхоза планируется сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, а также 250 тыс. тонн сахара», — указали в ведомстве.

Отбор хранителей запасов зерна ведется в 24 регионах, сахара — в 16. Процесс планируют завершить к концу 2024 года.

Напомним, на фоне спецоперации на Украине и санкций в России начался ажиотажный спрос на ряд продуктов, в том числе сахар, который стал дефицитным.

Накануне ритейлеры сообщили, что ситуация с сахаром выравнивается — наблюдается спад ажиотажного спроса и постепенное снижение цены.