6 апреля
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Потребитель

Минсельхоз поручил сформировать неснижаемый запас сахара

Минсельхоз РФ поручил АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, государственный зерновой оператор) создать неснижаемый запас сахара и зерна в интервенционном фонде до 2024 года, пишет «Коммерсант».

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

Целью создания запаса сахара и зерна в министерстве назвали поддержание внутреннего баланса на рынке.

«По поручению Минсельхоза планируется сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, а также 250 тыс. тонн сахара», — указали в ведомстве.

Отбор хранителей запасов зерна ведется в 24 регионах, сахара — в 16. Процесс планируют завершить к концу 2024 года.

Напомним, на фоне спецоперации на Украине и санкций в России начался ажиотажный спрос на ряд продуктов, в том числе сахар, который стал дефицитным.

Накануне ритейлеры сообщили, что ситуация с сахаром выравнивается — наблюдается спад ажиотажного спроса и постепенное снижение цены.

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