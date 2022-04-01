2 апреля
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Экономика

Сахар в народе уже не растворяется. После дикого ажиотажа ритейлеры заявили о перенасыщении

Крупные торговые сети заявили «Известиям» о перенасыщении рынка сахаром и снижении ажиотажного спроса, который наблюдался в течение почти месяца.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что сахарный песок можно купить от 65 рублей за 1 кг.

В сети «Магнит» рассказали, что на прошлой неделе продажи сахара уменьшились на 48% в натуральном выражении по сравнению с концом февраля — началом марта.

В сети «Лента» также подтвердили снижение спроса на сахар «относительно предыдущих мартовских недель».

«Другие сети также фиксируют аналогичный спад продаж», — отмечает издание.

В Минпромторге подчеркнули, что по данным на 31 марта продажи сахара в стране стабилизировались.

«Это следствие того, что многие закупились продуктами впрок. Показатели по товарным запасам сахара в сетях также улучшаются. С учетом текущих продаж запасы имеются в значительном количестве», — заверили в министерстве.

Напомним, в конце февраля в рознице возник ажиотажный спрос на сахар, в основном панике подверглись пенсионеры. В магазинах покупатели устраивали «битвы за сахар».

В Госдуме даже заявили о необходимости проверить фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на товары.

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