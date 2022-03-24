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Жизнь

В России могут ввести наказание за фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на товары

Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил о намерении проанализировать распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары, сообщает РИА «Новости».

Барнаульцы покупают сахар.
Барнаульцы покупают сахар.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует начать свою работу с анализа распространяемой в интернете заведомо ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары», — отметил Пискарев, возглавляющий данную комиссию.

Депутат подчеркнул, что, например, нет оснований для дефицита сахара в стране, однако люди паникуют и продолжают скупать его килограммами — это провоцирует нервозность в обществе.

«Необходимо разобраться, как и откуда появляются подобные панические слухи. В условиях беспрецедентной информационной войны, которая развязана сейчас против нашей страны, за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ», — уверен Пискарев.

Он напомнил, что сразу после введения первых санкций против России в соцсетях вбрасывались фейки о том, что после отключения от SWIFT россияне потеряют все деньги на банковских картах.

В итоге люди бросились срочно снимать наличные, возникли очереди в банках, в некоторых банкоматах закончились деньги — это еще больше усилило панику.

«Распространение подобной информации должно пресекаться, чтобы не пугать людей. Комиссия проанализирует распространение панической информации среди граждан и выработает, в случае необходимости, решения», — заверил Пискарев.

Ранее глава алтайского минздрава «искусственным ажиотажем» объяснил причину дефицита лекарств — люди раскупили трехмесячные запасы.

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