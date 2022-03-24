В России могут ввести наказание за фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на товары

«Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует начать свою работу с анализа распространяемой в интернете заведомо ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары», — отметил Пискарев, возглавляющий данную комиссию.