В России могут ввести наказание за фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на товары

«Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует начать свою работу с анализа распространяемой в интернете заведомо ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары», — отметил Пискарев, возглавляющий данную комиссию.
Депутат подчеркнул, что, например, нет оснований для дефицита сахара в стране, однако люди паникуют и продолжают скупать его килограммами — это провоцирует нервозность в обществе.
«Необходимо разобраться, как и откуда появляются подобные панические слухи. В условиях беспрецедентной информационной войны, которая развязана сейчас против нашей страны, за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ», — уверен Пискарев.
Он напомнил, что сразу после введения первых санкций против России в соцсетях вбрасывались фейки о том, что после отключения от SWIFT россияне потеряют все деньги на банковских картах.
В итоге люди бросились срочно снимать наличные, возникли очереди в банках, в некоторых банкоматах закончились деньги — это еще больше усилило панику.
«Распространение подобной информации должно пресекаться, чтобы не пугать людей. Комиссия проанализирует распространение панической информации среди граждан и выработает, в случае необходимости, решения», — заверил Пискарев.
Ранее глава алтайского минздрава «искусственным ажиотажем» объяснил причину дефицита лекарств — люди раскупили трехмесячные запасы.