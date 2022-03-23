23 марта
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Здоровье

«Искусственный ажиотаж»: глава алтайского минздрава объяснил причину дефицита лекарств

Неравномерное распределение товаров по торговым точкам, разрыв прежних логистических цепочек и искусственный ажиотаж — все эти три фактора повлияли на временный дефицит лекарств в Алтайском крае, заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов в ходе интернет-форума на сайте краевого правительства.

Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Дмитрий Попов.
Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Дмитрий Попов.
Антон Федотов.

Отвечая на вопрос о лекарственном обеспечении, Попов подчеркнул, что дефицит возник «не только и не столько с ростом валют».

«Дефицит действительно есть, но он наблюдается в коммерческом сегменте и связан он со стихийным спросом. Для льготной категории граждан препараты закуплены. В настоящее время пациентам получать льготу в натуральном виде, а не в денежном выражении, значительно важнее», — сообщил чиновник.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

По словам министра, дистрибьюторы стараются перекрывать ажиотаж, но возникают какие-то локальные дефициты, которые потом ликвидируются. Популярностью пользуются те препараты, которые применяются людьми постоянно при хронических заболеваниях.

«Старые контракты исполняются. У каких-то компаний возникают сложности с логистикой, у каких-то — нет», — пояснил Попов.

Также он заявил, что рост цен пока достаточно умеренный — в среднем на 5−15 процентов, в зависимости от группы препаратов. При этом на лекарства из списка жизненно важных (это 808 наименований и более 5 тыс. торговых названий) государством установлена предельная стоимость.

Ранее алтайский минздрав также прокомментировал нехватку импортного инсулина — всему виной ажиотажный спрос, пояснили в ведомстве.

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