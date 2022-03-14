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Почему ажиотажный спрос стал проблемой для фармрынка, и есть ли дефицит в аптеках Алтая

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что ажиотажный спрос — проблема для рынка лекарств. Рассказываем, почему.

Таблетки.
Таблетки.
CCO.
1 Почему ажиотаж — серьезная проблема для рынка лекарств?

Ажиотаж создает лишнюю нагрузку на участников фармацевтического рынка.

«Но есть и другая сторона: значительные запасы ненужных препаратов, которые формируют отдельные граждане, — это замороженные финансовые ресурсы, которые к тому же обладают весьма ограниченным сроком годности (в среднем порядка двух лет), — подчеркнул эксперт в беседе с агентством «Прайм».

2 В аптеках Алтайского края есть дефицит лекарств?

Да. Ранее стало известно, что в аптеках Алтайского края сложился некоторый дефицит. В региональном минздраве отметили, что препараты, которые обычно реализуют за неделю, раскупили буквально за день.

Аптека.
Аптека.
ССО.

«Сейчас ажиотаж прошел, а основные дистрибьюторы, которые поставляют препараты в коммерческие аптеки края, говорят, что лекарственного дефицита нет», — также уточнили в ведомстве.

3 А дефицит инсулина ожидается в России?

Нет. Основные мировые производители инсулинов продолжат поставлять лекарства в Россию.

Компании письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке, сообщили в Минздраве. Там отметили, что в этом году объем запасов популярных препаратов инсулина в российских аптеках практически сопоставим с прошлогодними поставками.

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