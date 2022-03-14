Почему ажиотажный спрос стал проблемой для фармрынка, и есть ли дефицит в аптеках Алтая

Ажиотаж создает лишнюю нагрузку на участников фармацевтического рынка.
«Но есть и другая сторона: значительные запасы ненужных препаратов, которые формируют отдельные граждане, — это замороженные финансовые ресурсы, которые к тому же обладают весьма ограниченным сроком годности (в среднем порядка двух лет), — подчеркнул эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Да. Ранее стало известно, что в аптеках Алтайского края сложился некоторый дефицит. В региональном минздраве отметили, что препараты, которые обычно реализуют за неделю, раскупили буквально за день.
«Сейчас ажиотаж прошел, а основные дистрибьюторы, которые поставляют препараты в коммерческие аптеки края, говорят, что лекарственного дефицита нет», — также уточнили в ведомстве.
Нет. Основные мировые производители инсулинов продолжат поставлять лекарства в Россию.
Компании письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке, сообщили в Минздраве. Там отметили, что в этом году объем запасов популярных препаратов инсулина в российских аптеках практически сопоставим с прошлогодними поставками.