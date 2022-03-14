Почему ажиотажный спрос стал проблемой для фармрынка, и есть ли дефицит в аптеках Алтая

2 В аптеках Алтайского края есть дефицит лекарств?

Да. Ранее стало известно, что в аптеках Алтайского края сложился некоторый дефицит. В региональном минздраве отметили, что препараты, которые обычно реализуют за неделю, раскупили буквально за день.

Аптека. ССО.

«Сейчас ажиотаж прошел, а основные дистрибьюторы, которые поставляют препараты в коммерческие аптеки края, говорят, что лекарственного дефицита нет», — также уточнили в ведомстве.