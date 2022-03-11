Дефицита инсулина в РФ не будет, заявили в Минздраве

Компании письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке, сообщили в Минздраве. Там отметили, что в этом году объем запасов популярных препаратов инсулина в российских аптеках практически сопоставим с прошлогодними поставками, передает «Интерфакс».

Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов, по данным Минздрава, также идет по плану, пишет bfm.ru.

Все нуждающиеся в инсулине пациенты могут получать препараты бесплатно по рецепту врача.

При этом нехватка лекарств в российских аптеках связана с их неравномерным распределением по торговым точкам — значительный дефицит препаратов продлится три-четыре месяца, заявил генеральный директор сети аптек «Фарма» Александр Миронов.

По его словам, запасы российских препаратов на складах есть — основными субстанциями для производства препаратов жители страны обеспечены на год вперед, уверен он.

Эксперт отметил, что многие зарубежные препараты легко заменяются на отечественные и остаются качественными.

В Алтайском крае есть многомесячные запасы лекарств, ранее успокоил депутат АКЗС.