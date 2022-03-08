В Алтайском крае есть многомесячные запасы лекарств, успокоил депутат

Жители Алтайского края могут не переживать о нехватке лекарств в условиях санкций, уверяют в региональном минздраве.

По словам заслуженного работника здравоохранения, депутата АКЗС Владимира Лещенко, в случае возникновения проблем с лекарственным обеспечением будут приняты оперативные меры.

«Приняты меры на уровне правительства РФ, Алтайского края. Есть многомесячные запасы. Есть договоры на поставки», — цитирует его «Катунь 24».

Кстати, страх об исчезновении лекарств жители Алтайского края называли в числе главных в условиях санкций.

Эксперты считают, что дефицита и сбоев в поставках импортных лекарств быть не должно.

Однако 4 марта в Минздраве заявили об отдельных «сигналах», говорящих о задержке поставок лекарственных препаратов. Но это не отказ заводов, а сбои из-за логистики, писало РИА Новости.