В Алтайском крае есть многомесячные запасы лекарств, успокоил депутат

По словам заслуженного работника здравоохранения, депутата АКЗС Владимира Лещенко, в случае возникновения проблем с лекарственным обеспечением будут приняты оперативные меры.
«Приняты меры на уровне правительства РФ, Алтайского края. Есть многомесячные запасы. Есть договоры на поставки», — цитирует его «Катунь 24».
Кстати, страх об исчезновении лекарств жители Алтайского края называли в числе главных в условиях санкций.
Эксперты считают, что дефицита и сбоев в поставках импортных лекарств быть не должно.
Однако 4 марта в Минздраве заявили об отдельных «сигналах», говорящих о задержке поставок лекарственных препаратов. Но это не отказ заводов, а сбои из-за логистики, писало РИА Новости.