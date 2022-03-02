Лариса Головина , клинический психолог:

«Когда стало понятно, что будут санкции, первой мыслью было: исчезнут лекарства. Но так я думала не в отношении себя, а в отношении своих клиентов — я работаю с детьми, в том числе с тяжелыми нарушениями развития. Очень многие мои клиенты находятся на постоянной поддерживающей терапии. У них могут быть проблемы. А что касается меня лично, у меня есть некоторое презрение к материальному, я ни за что особо не переживаю. Большую часть жизни я провела в бедности и привыкла обходиться малым».

Лариса Головина , нейропсихолог. Анна Зайкова.

Александр Смирнов , директор туристической компании «Плот»:

«Я не боюсь и не переживаю. Всегда есть выход. Например, скорее всего, у нас произойдет импортозамещение за счет Китая и Турции. А вообще мне будет не хватать Европы».

Александр Смирнов. страница Александра Смирнова в Facebook

Максим Панов , психолог:

«Страха по поводу того, что исчезнут какие-то продукты, у меня нет. Все-таки Алтайский край — аграрный. Поэтому все можно восполнить. По крайней мере, проблем с зерном и мясом, я считаю, не будет. С техникой и запчастями тоже разберемся. Что-то производят у нас, или научатся производить, что-то привезут из Китая. Единственное, за что я немного беспокоюсь — интернет и соцсети, поскольку с ними тесно связана моя работа. Пока не понятно, что будет с ними. И то, если будут перебои, со временем они, уверен, решатся».

Барнаульский психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Кирилл Скобелин , руководитель народного коллектива театральной мастерской «Homo Artisticus»:

«Я искренне боюсь, что закроют доступ к моему лекарству „Октанат“. Оно из Германии, приходит по льготе в Россию и лично мне оно жизненно необходимо. Российские аналоги есть, но как показал мой опыт их использования, очень бы не хотелось на них переходить. Остается верить, что хотя бы таких важных лекарств ограничения не коснутся»