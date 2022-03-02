Как в России выживает импортный лекарственный рынок на фоне геополитических событий. Прогнозы

Ситуация последних дней не могла не отразиться на рынке лекарств, рассказали «Доктору Питеру» в Ассоциации независимых аптек.

Цены

Изменения курса валют влияет на стоимость препаратов, так как субстанции и другие составляющие для производства закупают за рубежом. С падением рубля стоимость препаратов заметно выросла, особенно импортных.

Цены у поставщиков выросли от 2 до 25%, в связи с этим они изменились и в аптеках. Вполне вероятно, что это не предел.

Повышение стоимости не коснется препаратов из перечня ЖНВЛП. Цены на них контролирует государство, и повышать их производитель может раз в год и не выше официального уровня инфляции. Сегодня в этот список входит более 800 наименований.

Дефицит

Что касается возможных сбоев в поставка импортных лекарств, эксперты считают, что его быть не должно.

«Но есть проблемы у дистрибьюторов. Из топ-500 импортных препаратов у одного из крупных дистрибьюторов в наличии около 150 позиций, у другого — 170. Плюс, не очень понятно, как им продолжать закупать препараты за рубежом и везти их в Россию — выстроить новую логистику», — говорит Александр Миронов, генеральный директор Сети аптек «Фарма».

.

Другой эксперт настроен оптимистично и успокаивает.

«Если какой-то препарат уходит с рынка вообще, то у него обязательно есть аналоги. Паниковать и закупаться лекарствами впрок не стоит. Каких-то перебоев не ожидается. Нужно сохранять спокойствие», — уверена Виктория Преснякова, кандидат фармацевтических наук, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций.

.

Между тем, к примеру больным эпилепсией, не разделяют спокойствия эксперта. Так, в Барнауле (Алтайский край) исчезли препараты, которые больные принимают ежедневно и прерывать курс лечения нельзя. Пропал препарат"Финлепсин 200″, «Финлепсин 400», «Тегретол» (200 и 400) пролонгированного действия. Российский аналог прекратили выпускать в 2015 году.

Получается, люди на протяжении нескольких лет принимали препарат, а сейчас его нет ни в одной аптеке города. Читаль altapress.ru рассказал, что минувшие выходные потратил на поиск препаратов. Тщетно. Последняя коробка «Тегретола» «ушла» 28 февраля. Когда возобновятся поставки — никто не знает.

Говорят, не раньше июля.

Санкции

Делать прогнозы, как будут развиваться события, не представляется возможным, признают в Ассоциации. Пока есть информация, что санкции не коснутся лекарств.

Между тем в Госдуме не исключили, что с импортными лекарствами могут возникнуть проблемы в связи с нынешним санкционным давлением на Россию. Как заявила замглавы комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, проблемы с доступностью зарубежных препаратов могут возникнуть.