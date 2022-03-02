2 марта -4°C
﻿
Политика

Как в России выживает импортный лекарственный рынок на фоне геополитических событий. Прогнозы

Ситуация последних дней не могла не отразиться на рынке лекарств, рассказали «Доктору Питеру» в Ассоциации независимых аптек.

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

Цены

Изменения курса валют влияет на стоимость препаратов, так как субстанции и другие составляющие для производства закупают за рубежом. С падением рубля стоимость препаратов заметно выросла, особенно импортных.

Цены у поставщиков выросли от 2 до 25%, в связи с этим они изменились и в аптеках. Вполне вероятно, что это не предел.

Повышение стоимости не коснется препаратов из перечня ЖНВЛП. Цены на них контролирует государство, и повышать их производитель может раз в год и не выше официального уровня инфляции. Сегодня в этот список входит более 800 наименований.

Дефицит

Что касается возможных сбоев в поставка импортных лекарств, эксперты считают, что его быть не должно.

«Но есть проблемы у дистрибьюторов. Из топ-500 импортных препаратов у одного из крупных дистрибьюторов в наличии около 150 позиций, у другого — 170. Плюс, не очень понятно, как им продолжать закупать препараты за рубежом и везти их в Россию — выстроить новую логистику», — говорит Александр Миронов, генеральный директор Сети аптек «Фарма».

.

Другой эксперт настроен оптимистично и успокаивает.

«Если какой-то препарат уходит с рынка вообще, то у него обязательно есть аналоги. Паниковать и закупаться лекарствами впрок не стоит. Каких-то перебоев не ожидается. Нужно сохранять спокойствие», — уверена Виктория Преснякова, кандидат фармацевтических наук, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций.

.

Между тем, к примеру больным эпилепсией, не разделяют спокойствия эксперта. Так, в Барнауле (Алтайский край) исчезли препараты, которые больные принимают ежедневно и прерывать курс лечения нельзя. Пропал препарат"Финлепсин 200″, «Финлепсин 400», «Тегретол» (200 и 400) пролонгированного действия. Российский аналог прекратили выпускать в 2015 году.

Получается, люди на протяжении нескольких лет принимали препарат, а сейчас его нет ни в одной аптеке города. Читаль altapress.ru рассказал, что минувшие выходные потратил на поиск препаратов. Тщетно. Последняя коробка «Тегретола» «ушла» 28 февраля. Когда возобновятся поставки — никто не знает.

Говорят, не раньше июля.

Санкции

Делать прогнозы, как будут развиваться события, не представляется возможным, признают в Ассоциации. Пока есть информация, что санкции не коснутся лекарств.

Между тем в Госдуме не исключили, что с импортными лекарствами могут возникнуть проблемы в связи с нынешним санкционным давлением на Россию. Как заявила замглавы комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, проблемы с доступностью зарубежных препаратов могут возникнуть.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость