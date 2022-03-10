Стало известно, как долго сохранится дефицит лекарств в российских аптеках

«Хуже всего будет три-четыре месяца, и особенно тем, кто использовал редкие препараты без отечественной замены», — заявил он.
По словам Миронова, запасы российских препаратов на складах есть — основными субстанциями для производства препаратов жители страны обеспечены на год вперед, уверен он.
Эксперт отметил, что многие зарубежные препараты легко заменяются на отечественные и остаются качественными, пишет Lenta.ru.
«То есть товар в цепочке товаропроводящей есть, но распределен неравномерно. Все хотят его купить не под текущую потребность — и покупатели, и сети, и поставщики. Потому что — если ты не купишь, то купит твой конкурент и он будет с товаром, а ты — без», — объяснил нехватку препаратов Миронов.
Он назвал такую ситуацию на рынке вакханалией.
Эксперт подсчитал, что цены у поставщиков лекарств с 20 февраля выросли на 20%.
При этом в Алтайском крае есть многомесячные запасы лекарств, успокоил депутат.
Генеральный директор компании DSM GROUP Сергей Шуляк заявил, что нехватки иностранных лекарств в России не будет, так как существуют альтернативные пути логистики и аналоги из других стран. Он спрогнозировал непрямые поставки для препаратов, которые находятся под патентной защитой.