Стало известно, как долго сохранится дефицит лекарств в российских аптеках

Нехватка лекарств в российских аптеках связана с их неравномерным распределением по торговым точкам — значительный дефицит препаратов продлится три-четыре месяца, заявил генеральный директор сети аптек «Фарма» Александр Миронов, сообщает «Доктор Питер».

«Хуже всего будет три-четыре месяца, и особенно тем, кто использовал редкие препараты без отечественной замены», — заявил он.

По словам Миронова, запасы российских препаратов на складах есть — основными субстанциями для производства препаратов жители страны обеспечены на год вперед, уверен он.

Эксперт отметил, что многие зарубежные препараты легко заменяются на отечественные и остаются качественными, пишет Lenta.ru.

«То есть товар в цепочке товаропроводящей есть, но распределен неравномерно. Все хотят его купить не под текущую потребность — и покупатели, и сети, и поставщики. Потому что — если ты не купишь, то купит твой конкурент и он будет с товаром, а ты — без», — объяснил нехватку препаратов Миронов.

Он назвал такую ситуацию на рынке вакханалией.

Эксперт подсчитал, что цены у поставщиков лекарств с 20 февраля выросли на 20%.

При этом в Алтайском крае есть многомесячные запасы лекарств, успокоил депутат.

Генеральный директор компании DSM GROUP Сергей Шуляк заявил, что нехватки иностранных лекарств в России не будет, так как существуют альтернативные пути логистики и аналоги из других стран. Он спрогнозировал непрямые поставки для препаратов, которые находятся под патентной защитой.