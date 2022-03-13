Алтайский минздрав просит не волноваться из-за дефицита лекарств и подорожания

В Алтайском крае на фоне санкций, курса доллара и фейков люди начали скупать не только сахар, но и лекарства в аптеках, сообщают « Вести Алтай ».

В краевом минздраве отметили, что в аптеках края сложился некоторый дефицит, поскольку препараты, которые обычно реализуют в течение недели, раскупили буквально за день.

«Сейчас ажиотаж прошел, а основные дистрибьюторы, которые поставляют препараты в коммерческие аптеки края, говорят, что лекарственного дефицита нет», — подчеркнули в ведомстве.

Централизованные закупки лекарств для больниц состоялись еще в 2021 году и поставщики выполняют свои обязательства.

Что касается цен на лекарства, то, как пояснили в министерстве, стоимость препаратов из перечня жизненно важных зафиксирована государством до конца 2022 года и поменяться не может.

«В этот перечень, например, входит даже „Спинраза“ — крайне дорогостоящий препарат для детей со спинальной мышечной атрофией», — отметили в телесюжете.

А вот стоимость импортных лекарств, которые не входят в перечень жизненно важных, то она, очевидно, может измениться.

Для льготников лекарства тоже есть — на складах «Аптек Алтая» хранится некоторый запас. Кроме того, уже заключили госконтракты на поставку, в плановом режиме идут закупочные процедуры.

Ранее рассказали, как долго сохранится дефицит лекарств в российских аптеках.