13 марта -11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Алтайский минздрав просит не волноваться из-за дефицита лекарств и подорожания

В Алтайском крае на фоне санкций, курса доллара и фейков люди начали скупать не только сахар, но и лекарства в аптеках, сообщают «Вести Алтай».

Препараты. Лекарства.
Препараты. Лекарства.
Pixabay.com

В краевом минздраве отметили, что в аптеках края сложился некоторый дефицит, поскольку препараты, которые обычно реализуют в течение недели, раскупили буквально за день.

«Сейчас ажиотаж прошел, а основные дистрибьюторы, которые поставляют препараты в коммерческие аптеки края, говорят, что лекарственного дефицита нет», — подчеркнули в ведомстве.

Централизованные закупки лекарств для больниц состоялись еще в 2021 году и поставщики выполняют свои обязательства.

Что касается цен на лекарства, то, как пояснили в министерстве, стоимость препаратов из перечня жизненно важных зафиксирована государством до конца 2022 года и поменяться не может.

«В этот перечень, например, входит даже „Спинраза“ — крайне дорогостоящий препарат для детей со спинальной мышечной атрофией», — отметили в телесюжете.

А вот стоимость импортных лекарств, которые не входят в перечень жизненно важных, то она, очевидно, может измениться.

Для льготников лекарства тоже есть — на складах «Аптек Алтая» хранится некоторый запас. Кроме того, уже заключили госконтракты на поставку, в плановом режиме идут закупочные процедуры.

Ранее рассказали, как долго сохранится дефицит лекарств в российских аптеках.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость