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Экономика

Губернатор осмотрел логистический центр «Марии-Ра», позволяющий выйти на пять регионов Сибири

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил стройплощадку многофункционального логистического центра торговой сети «Мария-Ра», сообщает правительство региона.

Логистический центр торговой сети "Мария-Ра".
Логистический центр торговой сети "Мария-Ра".
Анна Зайкова

Цивилев отметил, что логистический центр, оборудованный по последнему слову техники, принесет пользу всему Кузбассу.

«Будут созданы рабочие места, работа логистического центра позволит повысить качество снабжения магазинов, сократит время доставки продукции, а значит, жители Кузбасса будут получать свежие продукты», — отметил глава региона.

Особенно важно, подчеркнул он, что кузбасские производители получат возможность распространять свою продукцию через сеть «Мария-Ра» еще в пяти регионах Сибири. Имеются в виду Алтайский край, Республика Алтай, Томска, Омская и Новосибирская области.

Также Цивилев пообщался с представителями компании-застройщика и предложил помощь регионального центра занятости в подборе персонала — около 800 новых рабочих мест.

Многофункциональный логистический центр займет площадь 34 тыс. квадратных метров, его планируют открыть к 300-летию Кузбасса.

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